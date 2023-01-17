Скорниченко Алексей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорниченко Алексей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1864

Жена: Скорниченко Мелания Никитична

Рождение ребёнка
21.12.1869

Сын: Скорниченко Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Скорниченко Мелания Никитична

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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