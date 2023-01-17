Скорниченко Алексей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1864
Рождение ребёнка
21.12.1869
Сын: Скорниченко Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Скорниченко Мелания Никитична
Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно