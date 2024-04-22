Пазюк (Мисюк) Синклитикия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: Мисюк Иван Иванов
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1888 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Андрей Владимиров
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Пазюк Андрей Владимиров
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.
Сын: Пазюк Яков Андреев
Отец ребёнка: Пазюк Андрей Владимиров
Запись №56 Крестьянин села Колонщины, Киевского уезда, Андрей Владимиров Пазюк и жена его Синклитикия Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Андрей Владимиров
Запись №7 Крестьянин села Колонщины Андрей Владимиров Пазюк и жена его Синклитикия Иоаннова; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно