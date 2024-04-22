Кленчев Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1979
Бракосочетание
21.06.2002
Рождение ребёнка
09.06.2004
Дочь: Кленчева София Алексеевна
Мать ребёнка: Кленчева Нина Владимировна
Рождение ребёнка
03.06.2009
Сын: Кленчев Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Кленчева Нина Владимировна
Развод
03.03.2017
Развод
03.03.2018
Бракосочетание
29.08.2019
Жена: Ажнова Дарья
Рождение ребёнка
01.04.2020
Мать ребёнка: Ажнова Дарья