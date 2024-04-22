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Кленчев Алексей Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1979

Отец: Кленчев Александр Алексеевич

Мать: Кленчева Анастасия Вагеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.06.2002

Жена: Кленчева Нина Владимировна

Рождение ребёнка
09.06.2004

Дочь: Кленчева София Алексеевна

Мать ребёнка: Кленчева Нина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.2009

Сын: Кленчев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Кленчева Нина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
03.03.2017

Жена: Кленчева Нина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
03.03.2018

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.08.2019

Жена: Ажнова Дарья

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
01.04.2020

Сын: Кленчев Марк Алексеевич

Мать ребёнка: Ажнова Дарья

Тбилиси, ქ. თბილისი
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