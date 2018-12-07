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Мурзагулов Урал Ахметович

Место рождения

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

27.05.1962

Дата смерти

07.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1962

Отец: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Мать: Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2018
Похороны
Неизвестно

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