Мурзагулов Урал Ахметович
Место рожденияТаймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Дата рождения27.05.1962
Дата смерти07.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2018
Похороны
Неизвестно