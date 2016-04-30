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Розов Вячеслав Владимирович

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

07.02.1961

Дата смерти

30.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1961

Отец: Розов Владимир Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
24.07.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Работа или профессия
01.01.1993
Владимир, Россия; п. Ильино Судогодский район Владимирская область
Начиная с 1993г. занимался частным предпринимательством. В 1993г. вместе с 3-мя школьными друзьями от
Рождение ребёнка
03.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Владимир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.2016
г.Владимир
Причина смерти: Рак поджелудочной железы | Умер в больнице (Красный Крест) от рака поджелудочной железы (4-я стадия). Никто не знал о существовании этой болезни. Поговорить перед смертью также не полу... Показать все
Похороны
Неизвестно
Церковь Дмитрия Солунского Владимирская область Судогодский район п. Ильино
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