Розов Вячеслав Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.02.1961
Дата смерти30.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1961
Отец: Розов Владимир Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.07.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
01.01.1993
Владимир, Россия; п. Ильино Судогодский район Владимирская область
Начиная с 1993г. занимался частным предпринимательством. В 1993г. вместе с 3-мя школьными друзьями от
Рождение ребёнка
03.07.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Владимир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.2016
г.Владимир
Причина смерти: Рак поджелудочной железы | Умер в больнице (Красный Крест) от рака поджелудочной железы (4-я стадия). Никто не знал о существовании этой болезни. Поговорить перед смертью также не полу... Показать все
Похороны
Неизвестно
Церковь Дмитрия Солунского Владимирская область Судогодский район п. Ильино