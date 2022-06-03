Бобылева (Шутова) Светлана Львовна 30.09.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобылева (Шутова) Светлана Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1962

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1962

Отец: Шутов Лев Сергеевич

Мать: Шутова (Островская) Элеонора Константиновна

Бракосочетание
20.09.?

Муж: Бобылев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
23.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Алексей Борисович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Алексей Борисович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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