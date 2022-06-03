Бобылева (Шутова) Светлана Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1962
Бракосочетание
20.09.?
Рождение ребёнка
23.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобылев Алексей Борисович
Рождение ребёнка
26.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобылев Алексей Борисович
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