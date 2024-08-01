Тархов Виктор Алексеевич
Место рожденияС. Чалбышево Енисейского района Красноярского края
Дата рождения14.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1974
Дочь: Гуляева (Тархова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1978
Дочь: Вихман (Тархова) Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1986
Мать ребёнка: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна