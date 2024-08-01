Тархов Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТархов Виктор Алексеевич

Тархов Виктор Алексеевич

Место рождения

С. Чалбышево Енисейского района Красноярского края

Дата рождения

14.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1956

Отец: Тархов Алексей Игнатьевич

Мать: Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: Гуляева (Тархова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1978

Дочь: Вихман (Тархова) Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1986

Сын: Тархов Иван Викторович

Мать ребёнка: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.