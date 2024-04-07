Копейкина Соломонида Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1909 ст.
Дочь: Копейкина Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Копейкин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Копейкина Анна Федорова
Отец ребёнка: Копейкин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Копейкин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.
Сын: Копейкин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Копейкин Федор Михайлов
Смерть
Неизвестно