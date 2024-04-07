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Копейкина Соломонида Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Федор Михайлов

Рождение ребёнка
14.06.1909 ст.

Дочь: Копейкина Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Копейкин Федор Михайлов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Копейкина Анна Федорова

Отец ребёнка: Копейкин Федор Михайлов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Николай Федоров Копейкин

Отец ребёнка: Копейкин Федор Михайлов

Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.

Сын: Копейкин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Копейкин Федор Михайлов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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