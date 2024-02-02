Борцова (Арсенова) Елена Наркисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова (Арсенова) Елена Наркисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсенов Наркис Платонович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1905

Муж: Борцов Данил Евстафиевич

Рождение ребёнка
22.08.1907

Сын: Борцов Пётр Данилович

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Рождение ребёнка
17.12.1908

Дочь: Борцов Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Рождение ребёнка
22.03.1911

Сын: Борцов Василий Данилович

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Рождение ребёнка
30.07.1913

Дочь: Борцова Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Рождение ребёнка
16.01.1915

Сын: Борцов Николай Данилович

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Артамоново, Сузунский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1917

Дочь: Борцова Антонида Даниловна

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Борцов Иван Данилович

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Рождение ребёнка
04.08.1920

Сын: Борцов Григорий Данилович

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Рождение ребёнка
28.02.1924

Сын: Борцов Василий Данилович

Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич

Смерть
Неизвестно
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