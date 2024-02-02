Борцова (Арсенова) Елена Наркисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсенов Наркис Платонович
Бракосочетание
24.07.1905
Рождение ребёнка
22.08.1907
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Рождение ребёнка
17.12.1908
Дочь: Борцов Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Рождение ребёнка
22.03.1911
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Рождение ребёнка
30.07.1913
Дочь: Борцова Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Рождение ребёнка
16.01.1915
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Артамоново, Сузунский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1917
Дочь: Борцова Антонида Даниловна
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Рождение ребёнка
19.02.1919
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Рождение ребёнка
04.08.1920
Сын: Борцов Григорий Данилович
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Рождение ребёнка
28.02.1924
Отец ребёнка: Борцов Данил Евстафиевич
Смерть
Неизвестно