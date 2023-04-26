Тутаева Агафья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутаева Агафья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тутаев Максим

Рождение ребёнка
1913

Сын: Тутаев Василий Максимович

Отец ребёнка: Тутаев Максим

Смерть
Неизвестно

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