Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Дарья Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Савинов

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1742

Сын: Федот Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Савинов

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГИА ЧР. ф.225 оп.3 д.42 с.328
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Орина Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Савинов

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Савинов

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1791
Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

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