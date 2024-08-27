Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Дарья Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Савинов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Федот Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Савинов
ГИА ЧР. ф.225 оп.3 д.42 с.328
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Орина Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Савинов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Савинов
Смерть
1791