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Жилин Владимир Николаевич

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Место рождения

Киргизская ССР, Фрунзенская область, Сталинский район, с. Садовое

Дата рождения

29.12.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951

Отец: Жилин Николай Фёдорович

Мать: Жилина Зинаида Ивановна

Киргизская ССР, Фрунзенская область, Сталинский район, с. Садовое
Бракосочетание
19.03.1976

Жена: Жилина Маршида Абдуловна

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.12.1976

Дочь: Буркова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Жилина Маршида Абдуловна

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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