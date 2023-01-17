Жилин Владимир Николаевич
Место рожденияКиргизская ССР, Фрунзенская область, Сталинский район, с. Садовое
Дата рождения29.12.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951
Отец: Жилин Николай Фёдорович
Мать: Жилина Зинаида Ивановна
Киргизская ССР, Фрунзенская область, Сталинский район, с. Садовое
Бракосочетание
19.03.1976
Жена: Жилина Маршида Абдуловна
Рождение ребёнка
21.12.1976
Дочь: Буркова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Жилина Маршида Абдуловна
Смерть
Неизвестно