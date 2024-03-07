Мурашкинский Иосаф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1909
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
До ?.12.1909
Томское духовное училище
Работа или профессия
17.12.1909 ст.
Резолюцею Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мелентия от 17 декабря 1909 за №2222, священнический сын Iоасаф Мурашкинский назначен церковником к ц.с. Соснового Лога, благ №15 https://yandex.ru/arch... Показать все
Смерть
После 1909