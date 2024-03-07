Мурашкинский Иосаф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкинский Иосаф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1909

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
До ?.12.1909
Томское духовное училище
Работа или профессия
17.12.1909 ст.
Сосновый Лог, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Резолюцею Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мелентия от 17 декабря 1909 за №2222, священнический сын Iоасаф Мурашкинский назначен церковником к ц.с. Соснового Лога, благ №15 https://yandex.ru/arch... Показать все
Смерть
После 1909
Сосновый Лог, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

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