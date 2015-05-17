Ларюшина Тамара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1937
Дата смерти17.05.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Рождение ребёнка
29.10.1964
Дочь: Петличенко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ларюшин Николай Павлович
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.10.?
Сын: Ларюшин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ларюшин Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2015