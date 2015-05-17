Ларюшина Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларюшина Тамара Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1937

Дата смерти

17.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Орлов Анатолий Алексеевич

Мать: Есипова Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.10.1964

Дочь: Петличенко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ларюшин Николай Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.10.?

Сын: Ларюшин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ларюшин Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларюшин Николай Павлович

Смерть
17.05.2015
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