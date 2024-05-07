Шамайко (Мельникова) Клавдия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамайко (Мельникова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
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Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Василий Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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