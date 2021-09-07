Сироткина (Андреева) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1946
Дата смерти07.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1967
Сын: Сироткин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Сироткин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
20.10.1971
Сын: Сироткин Эдуард Алексеевич
Отец ребёнка: Сироткин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
09.05.1974
Дочь: Мясникова Луиза Алексеевна
Отец ребёнка: Сироткин Алексей Максимович
Смерть
07.09.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика