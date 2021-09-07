Сироткина (Андреева) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Андреева) Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1946

Дата смерти

07.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1967

Сын: Сироткин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Сироткин Алексей Максимович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.10.1971

Сын: Сироткин Эдуард Алексеевич

Отец ребёнка: Сироткин Алексей Максимович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.05.1974

Дочь: Мясникова Луиза Алексеевна

Отец ребёнка: Сироткин Алексей Максимович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
07.09.2021
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
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