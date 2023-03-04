Кучин Андрей Володимеров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1625
Дата смертиПосле 1658
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1625
Отец: Кучин ?
Рождение ребёнка
До 1640
Сын: Кучин Лука Андреевич
Рождение ребёнка
До 1645
Сын: Кучин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
До 1660
Сын: Кучин Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1658