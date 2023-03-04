Кучин Андрей Володимеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучин Андрей Володимеров

Кучин Андрей Володимеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1625

Дата смерти

После 1658

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1625

Отец: Кучин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1640

Сын: Кучин Лука Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Кучин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1660

Сын: Кучин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1658
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close