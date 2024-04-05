Dylewska (Apalińska) Zofia 24.05.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Dylewska (Apalińska) Zofia

Место рождения

Jemieliste/Wąsewo akt 50/1857

Дата рождения

24.05.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1832 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

Около 1886 г.р.
1891 г.р.
1896 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1857

Отец: Apaliński Tomasz

Мать: Apalińska (Kopczyńska/Kopcińska) Małgorzata Kopcińska/

Jemieliste/Wąsewo akt 50/1857
Бракосочетание
12.09.1881

Муж: Dylewski Maciej

Jemieliste/Wąsewo akt 24/1881
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Dylewski Stanisław

Отец ребёнка: Dylewski Maciej

Jemieliste/Wąsewo
Рождение ребёнка
03.09.1891

Дочь: (Dylewska) Rozalia

Отец ребёнка: Dylewski Maciej

Jemieliste/Wąsewo akt 151/1891
Рождение ребёнка
05.06.1896

Сын: Dylewski Piotr

Отец ребёнка: Dylewski Maciej

Jemieliste/Wąsewo akt 102/1896
Смерть
Неизвестно

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