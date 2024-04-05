Dylewska (Apalińska) Zofia
Место рожденияJemieliste/Wąsewo akt 50/1857
Дата рождения24.05.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1857
Jemieliste/Wąsewo akt 50/1857
Бракосочетание
12.09.1881
Муж: Dylewski Maciej
Jemieliste/Wąsewo akt 24/1881
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Dylewski Stanisław
Отец ребёнка: Dylewski Maciej
Jemieliste/Wąsewo
Рождение ребёнка
03.09.1891
Дочь: (Dylewska) Rozalia
Отец ребёнка: Dylewski Maciej
Jemieliste/Wąsewo akt 151/1891
Рождение ребёнка
05.06.1896
Сын: Dylewski Piotr
Отец ребёнка: Dylewski Maciej
Jemieliste/Wąsewo akt 102/1896
Смерть
Неизвестно