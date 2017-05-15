Манаенкова (Романенко) Светлана Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1938
Дата смерти15.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1970
Дочь: Чабан Марина Николаевна
Отец ребёнка: Манаенков Николай Степанович
Рождение ребёнка
18.11.1971
Дочь: Голубева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Манаенков Николай Степанович
Смерть
15.05.2017