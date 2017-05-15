Манаенкова (Романенко) Светлана Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаенкова (Романенко) Светлана Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1938

Дата смерти

15.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1970

Дочь: Чабан Марина Николаевна

Отец ребёнка: Манаенков Николай Степанович

Рождение ребёнка
18.11.1971

Дочь: Голубева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Манаенков Николай Степанович

Смерть
15.05.2017
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