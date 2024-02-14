Хисматуллин Хабибрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Хабибрахман

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина Фотыма

Рождение ребёнка
19.09.1916

Дочь: Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна

Мать ребёнка: Хисматуллина Фотыма

Рождение ребёнка
15.06.1918

Сын: Хисматуллин Файзи Хабибрахманович

Мать ребёнка: Хисматуллина Фотыма

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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