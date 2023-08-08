Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зыкова Домна Терентеевна
Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зыков Парамон Терентеевич
Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зыкова Мария Терентеевна
Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Зыкова Стефанида Терентеевна
Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Зыков Трефил (Трофим) Терентьевич (Прокопьевич)
Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна
Смерть
Неизвестно