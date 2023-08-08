Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Зыков Тимофей Леонтьевич

Мать: Зыкова (Коптякова) Домна Михайловна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения или Анисья Никифоровна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зыкова Домна Терентеевна

Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зыков Парамон Терентеевич

Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зыкова Мария Терентеевна

Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Зыкова Стефанида Терентеевна

Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Зыков Трефил (Трофим) Терентьевич (Прокопьевич)

Мать ребёнка: Ксения или Анисья Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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