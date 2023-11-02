Самсоненко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Самсоненко Борис Васильевич

Мать ребёнка: Самсоненко Лариса Алексеевна

м. Ровное, Кировоградская обл., Украинская ССР
Рождение ребёнка
05.05.1925

Сын: Самсоненко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Самсоненко Лариса Алексеевна

м. Ровное, Кировоградская обл., Украинская ССР
Смерть
Неизвестно
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