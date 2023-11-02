Самсоненко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Самсоненко Борис Васильевич
Мать ребёнка: Самсоненко Лариса Алексеевна
м. Ровное, Кировоградская обл., Украинская ССР
Рождение ребёнка
05.05.1925
Сын: Самсоненко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Самсоненко Лариса Алексеевна
м. Ровное, Кировоградская обл., Украинская ССР
Смерть
Неизвестно