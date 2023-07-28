Тимофеев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения14.11.1893
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1921
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1928
Смерть
1941