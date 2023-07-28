Тимофеев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Николай Иванович

Место рождения

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

14.11.1893

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1893

Отец: Тимофеев Иван Тимофеевич

Мать: Тимофеева Матрена Савватьевна

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна

Рождение ребёнка
16.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна

Смерть
1941

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