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Кузнецов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949

Отец: Кузнецов Василий Ильич

Мать: Кузнецова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Святослав Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Ярослав Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Лидия

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