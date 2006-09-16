Кузнецов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1949
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949
Отец: Кузнецов Василий Ильич
Мать: Кузнецова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Святослав Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Ярослав Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Лидия