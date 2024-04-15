Новиков Аверьян Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Новиков Карп Петрович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ульяна Аверьяновна
Мать ребёнка: Новикова Ненила Артемьевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Новиков Герасим Аверьянович
Мать ребёнка: Новикова Ненила Артемьевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Аверьяновна
Мать ребёнка: Новикова Ненила Артемьевна
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Новикова Ненила Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно