Язов Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язов Дмитрий Тимофеевич

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Место рождения

Язово, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

08.11.1924

Дата смерти

25.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Язово, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1924
Язово, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
По 1956
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1962 по 1963
Куба
Место жительства
По 1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1979
Чехословакия
Место жительства
С 1987 по 2020
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.02.2020
Москва, город федерального значения Москва
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