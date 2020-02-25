Язов Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1924
Дата смерти25.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Место жительства
По 1956
Место жительства
С 1962 по 1963
Куба
Место жительства
По 1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1979
Чехословакия
Место жительства
С 1987 по 2020
Смерть
25.02.2020