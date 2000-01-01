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Женский
Отец
Микаил
Мать
Оленька
Муж
Левон
Дети
Мурад
Норик
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ДМ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Микаил
Мать:
Оленька
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Норик
Отец ребёнка:
Левон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Мурад
Отец ребёнка:
Левон
Бракосочетание
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Муж:
Левон
Смерть
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