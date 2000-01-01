Амо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микаил

Мать: Оленька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Норик

Отец ребёнка: Левон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурад

Отец ребёнка: Левон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левон

Смерть
Неизвестно
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