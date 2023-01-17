Корниенко Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти29.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 31.01.1935
Дочь: Снесарева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Корниенко Матрена Митрофановна
Оха, Охинский, Сахалинская область
Смерть
29.10.1963
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край