Корниенко Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Иван Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

29.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 31.01.1935

Дочь: Снесарева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Корниенко Матрена Митрофановна

Оха, Охинский, Сахалинская область
Смерть
29.10.1963
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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