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Фирстов Фёдор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Фирстов Семён Дмитриевич

Мать: Фирстова Анна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Фирстов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Фирстова Настасья

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фирстов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Фирстова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирстова Настасья

Смерть
Неизвестно
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