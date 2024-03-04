Фирстов Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Фирстов Семён Дмитриевич
Мать: Фирстова Анна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Фирстова Настасья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фирстов Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Фирстова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирстова Настасья
Смерть
Неизвестно