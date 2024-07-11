Ковалев Гаврил
Место рожденияУкраинская ССР, Днепропетровская обл., Ново-Московский р-н, с Ново-Московцы
Дата рождения1905
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ковалев Захар
Российская империя, Екатеринославская губерния, Ново-Московский уезд, с Ново-Московцы
Гражданство
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалева) Лидия
Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа
Рождение ребёнка
21.10.1926
Сын: Ковалев Иван
Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа
Рождение ребёнка
18.08.1928
Дочь: Нечаева (Ковалева) Ольга
Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа
Рождение ребёнка
04.12.1934
Дочь: Лысенко (Ковалева) Нила
Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа
Военная служба
Между 1939 и 1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero81515442/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Ковалёв&first_name=Гаврил &middle_name=Захарович &date_birth_from=&static_hash=c51fdfc9d1601df232c1d07dcf7b... Показать все
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хромова (Ковалева) Тамара
Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа
Смерть
1966