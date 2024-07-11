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Ковалев Гаврил

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Место рождения

Украинская ССР, Днепропетровская обл., Ново-Московский р-н, с Ново-Московцы

Дата рождения

1905

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ковалев Захар

Мать: Ковалева (Горбань) Матрена

Российская империя, Екатеринославская губерния, Ново-Московский уезд, с Ново-Московцы
Гражданство
Неизвестно
Шумаево, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалева) Лидия

Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа

Шумаево, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.10.1926

Сын: Ковалев Иван

Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа

Рождение ребёнка
18.08.1928

Дочь: Нечаева (Ковалева) Ольга

Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа

Рождение ребёнка
04.12.1934

Дочь: Лысенко (Ковалева) Нила

Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа

Шумаево, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Между 1939 и 1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero81515442/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Ковалёв&first_name=Гаврил &middle_name=Захарович &date_birth_from=&static_hash=c51fdfc9d1601df232c1d07dcf7b... Показать все
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хромова (Ковалева) Тамара

Мать ребёнка: Ковалева (Тетерятник) Марфа

Смерть
1966

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