Демяненко Тимофей Данилович
Место рождения
Дата рождения02.05.1907 ст.
Дата смерти03.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2GT?i=794&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.05.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.05.1907 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GN2P?i=857&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.05.1907 ст.
на кладбище д. Кровной