Доронина (Филатова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронина (Филатова) Лидия Александровна

Доронина (Филатова) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Вениамин Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Вениамин Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.