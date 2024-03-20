Серебряков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Серебрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Серебрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрякова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Серебрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Василий Михаил
Мать ребёнка: Серебрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрякова Елизовета Михайловна
Мать ребёнка: Серебрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Александр
Мать ребёнка: Серебрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сереюряков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Серебрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Михаил Михайловия
Мать ребёнка: Серебрякова Анна
Смерть
1920