Серебряков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Серебрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Серебрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрякова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Серебрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Василий Михаил

Мать ребёнка: Серебрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрякова Елизовета Михайловна

Мать ребёнка: Серебрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Александр

Мать ребёнка: Серебрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сереюряков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Серебрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Михаил Михайловия

Мать ребёнка: Серебрякова Анна

Смерть
1920
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