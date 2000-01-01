Мария Ильинична
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Иван
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кастрикин Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно