Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Иван

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кастрикин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татяна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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