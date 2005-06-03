Косенкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.2005
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: Косенков Евгений
Рождение ребёнка
20.02.2009
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Косенков Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Косенков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косенков Евгений