Косенкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2005

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: Косенков Евгений

Рождение ребёнка
20.02.2009

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Косенков Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Косенков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенков Евгений

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