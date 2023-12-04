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Чудаев Николай Иванович

Место рождения

Ключевский с/с, Троицкий район, Челябинская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

После ?.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключевский с/с, Троицкий район, Челябинская область
Бракосочетание
Около 1932

Жена: Чудаева Валентина Трофимовна

Шантарино, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Чудаева Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Чудаева Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Чудаева Маруся Николаевна

Мать ребёнка: Чудаева Валентина Трофимовна

Смерть
После ?.07.1943
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