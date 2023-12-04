Чудаев Николай Иванович
Место рожденияКлючевский с/с, Троицкий район, Челябинская область
Дата рождения1912
Дата смертиПосле ?.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1932
Шантарино, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Чудаева Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Чудаева Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Чудаева Маруся Николаевна
Мать ребёнка: Чудаева Валентина Трофимовна
Смерть
После ?.07.1943