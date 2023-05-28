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Белецкий Иван Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Белецкий Сидор

Мать: Белецкая Мария

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пархоменко (Белецкая) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Годун Варвара Тихоновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Белецкий Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Годун Варвара Тихоновна

Рождение ребёнка
03.04.1939

Дочь: Самохвалова (Белецкая) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Годун Варвара Тихоновна

место рождения Тягинка/ Комаривка
Смерть
Неизвестно

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