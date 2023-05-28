Белецкий Иван Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Белецкий Сидор
Мать: Белецкая Мария
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пархоменко (Белецкая) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Годун Варвара Тихоновна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Белецкий Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Годун Варвара Тихоновна
Рождение ребёнка
03.04.1939
Дочь: Самохвалова (Белецкая) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Годун Варвара Тихоновна
место рождения Тягинка/ Комаривка
Смерть
Неизвестно