Reefer Eugene Julius — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиReefer Eugene Julius

Reefer Eugene Julius

Место рождения

Saint Louis, Missouri, United States

Дата рождения

22.01.1883

Дата смерти

07.06.1945

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1883

Отец: Reefer Max Charles

Мать: (Cohen) Marie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Reefer (Berkowitz) Etta Pearl

Эмиграция
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Barnett (Reefer) Flora Jean

Мать ребёнка: Reefer (Berkowitz) Etta Pearl

Рождение ребёнка
26.09.1916

Дочь: Plunkett (Reefer) Marie Helen

Мать ребёнка: Reefer (Berkowitz) Etta Pearl

Место жительства
Около 1918
Место жительства
1920
Иммиграция
1925
Смерть
07.06.1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.