Reefer Eugene Julius
Место рожденияSaint Louis, Missouri, United States
Дата рождения22.01.1883
Дата смерти07.06.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1883
Отец: Reefer Max Charles
Мать: (Cohen) Marie
Бракосочетание
Неизвестно
Эмиграция
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Barnett (Reefer) Flora Jean
Мать ребёнка: Reefer (Berkowitz) Etta Pearl
Рождение ребёнка
26.09.1916
Дочь: Plunkett (Reefer) Marie Helen
Мать ребёнка: Reefer (Berkowitz) Etta Pearl
Место жительства
Около 1918
Место жительства
1920
Иммиграция
1925
Смерть
07.06.1945