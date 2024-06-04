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Широков Павел (Павлик) Онцыфоров

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Широков Анцыфорко (Онцыфорко) Федотов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Широков Иван Павлов

Мать ребёнка: не указана

Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Широков Филипп (Филка) Павлов

Мать ребёнка: не указана

Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Широков Мамонко Павлов

Мать ребёнка: не указана

Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1646

Сын: Широких Михаил (Мишка) Павлов

Мать ребёнка: не указана

Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646

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