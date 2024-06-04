Широков Павел (Павлик) Онцыфоров
Место рождениядер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Широков Анцыфорко (Онцыфорко) Федотов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Широков Иван Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Широков Филипп (Филка) Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1646
Сын: Широких Михаил (Мишка) Павлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646