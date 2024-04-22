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Михайло Васильев

Место рождения

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Василий Сергиев

Мать: Матрёна Яковлева

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Устинья Демидова (Дементьева)

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Устинья Демидова (Дементьева)

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Елисавета Михайлова

Мать ребёнка: Устинья Демидова (Дементьева)

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Михайло Михайлов

Мать ребёнка: Устинья Демидова (Дементьева)

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Демидова (Дементьева)

Смерть
Неизвестно
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