Михайло Васильев
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Василий Сергиев
Мать: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
1739
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Устинья Демидова (Дементьева)
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Устинья Демидова (Дементьева)
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Елисавета Михайлова
Мать ребёнка: Устинья Демидова (Дементьева)
Рождение ребёнка
1756
Сын: Михайло Михайлов
Мать ребёнка: Устинья Демидова (Дементьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно