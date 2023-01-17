Кузина Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Анастасия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1947

Сын: Ларюшин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ларюшин Николай Павлович

Большое Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларюшин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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