Кузина Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1947
Сын: Ларюшин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ларюшин Николай Павлович
Большое Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно