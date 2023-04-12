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Матрона Косьмина

Место рождения

Самарская, Российская империя

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Жаднов Козьма Иванов

Мать: не указана

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Епифанов Симеон

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
11.?.1900

Сын: Епифанов Даниил

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1901

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Епифанов Порфирий

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
07.09.1914

Сын: Епифанов Петр

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
25.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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