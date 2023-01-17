Мартынова Аксинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Антонова
Отец ребёнка: Мартынов Антон Мартынов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ефросинья Антонова
Отец ребёнка: Мартынов Антон Мартынов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Медведева Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Мартынов Антон Мартынов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Захарова Аграфена Антонова
Отец ребёнка: Мартынов Антон Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно