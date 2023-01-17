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Мартынова Аксинья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Антонова

Отец ребёнка: Мартынов Антон Мартынов

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ефросинья Антонова

Отец ребёнка: Мартынов Антон Мартынов

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Медведева Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Мартынов Антон Мартынов

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Захарова Аграфена Антонова

Отец ребёнка: Мартынов Антон Мартынов

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Антон Мартынов

Смерть
Неизвестно
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