Рагозин Савил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Савил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Рагозин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Навичихина) Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Рагозин Иван

Мать ребёнка: (Навичихина) Анастасия

Смерть
Неизвестно

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