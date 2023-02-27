Рагозин Савил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Рагозин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Навичихина) Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рагозин Иван
Мать ребёнка: (Навичихина) Анастасия
Смерть
Неизвестно