Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Петр Родионович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Пыжева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Пыжев Петр Родионович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пыжев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Пыжев Петр Родионович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пыжев Николай Родионович

Отец ребёнка: Пыжев Петр Родионович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пыжева) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Пыжев Петр Родионович

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