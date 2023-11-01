Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Пыжева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Пыжев Петр Родионович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пыжев Петр Родионович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пыжев Петр Родионович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пыжева) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Пыжев Петр Родионович