Литвинов Меркул Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Гавриил Меркулович
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Климент Меркулович
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Кузьма Меркулович
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1785
Дочь: (Литвинова) Татьяна Меркуловна
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1789
Дочь: (Литвинова) Анастасия Меркуловна
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Литвинова) Анна Меркуловна
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.03.1798
Сын: Литвинов Михаил Меркулович
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна