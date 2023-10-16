Литвинов Меркул Панфилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Меркул Панфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Гавриил Меркулович

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Климент Меркулович

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Кузьма Меркулович

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
12.01.1785

Дочь: (Литвинова) Татьяна Меркуловна

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
22.12.1789

Дочь: (Литвинова) Анастасия Меркуловна

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Литвинова) Анна Меркуловна

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
26.03.1798

Сын: Литвинов Михаил Меркулович

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Михайловна

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