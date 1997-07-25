Молев Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1940
Дата смерти25.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1967
Сын: Молев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Молева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
13.11.1973
Дочь: Молева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Молева Лидия Васильевна
Смерть
25.07.1997