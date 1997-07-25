Молев Владимир Сергеевич 14.05.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молев Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1940

Дата смерти

25.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1967

Сын: Молев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Молева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
13.11.1973

Дочь: Молева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Молева Лидия Васильевна

Смерть
25.07.1997

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