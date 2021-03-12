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Kāpnere (Indriksone Indriksons) Velta

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Место рождения

Ance, Ance parish, Latvia (Lettonia)

Дата рождения

23.04.1935

Дата смерти

12.03.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1935

Отец: Indriksons Fricis Valdis

Мать: (Evarts) Anna

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kāpners Edgars Krišjānis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kāpners Edgars Krišjānis

Работа или профессия
Неизвестно
Strādāja Latvijas pastā
Смерть
12.03.2021
Похороны
19.03.2021

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