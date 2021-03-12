Kāpnere (Indriksone Indriksons) Velta
Место рожденияAnce, Ance parish, Latvia (Lettonia)
Дата рождения23.04.1935
Дата смерти12.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1935
Отец: Indriksons Fricis Valdis
Мать: (Evarts) Anna
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kāpners Edgars Krišjānis
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Strādāja Latvijas pastā
Смерть
12.03.2021
Похороны
19.03.2021