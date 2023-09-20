Корноухова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (дев.Корноухова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Корноухов Иван Митрофанович
Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно