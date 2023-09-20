Корноухова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (дев.Корноухова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Корноухов Иван Митрофанович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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