Есаков Терентий Минаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Терентий Минаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Есаков Минай Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Есаков Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Аграфена Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Есаков Филарет Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Мелания Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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