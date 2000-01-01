Есаков Терентий Минаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Есаков Минай Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Есаков Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Аграфена Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Есаков Филарет Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаков Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно